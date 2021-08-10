Отдыхая в одной компании с потерпевшим, фигурант дождался момент и похитил гаджет.

В дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратился 59-летний житель города Карабаново. Мужчина рассказал о пропаже принадлежащего ему мобильного телефона. Сумма причиненного собственнику материального ущерба составила 9000 рублей.Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что накануне отдыхал в компании, где также были малознакомые люди. Полицейские установили круг лиц, с которыми общался потерпевший перед пропажей. В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению кражи был задержан 46-летний местный житель.Фигурант в содеянном сознался. Установлено, что дождавшись момент, когда потерпевший не будет за ним наблюдать, взял телефон и впоследствии продал его.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам пресутпления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).