Украинский журналист Гордон назвал президента Белоруссии Лукашенко деспотом и разбойником.

Украинский журналист Гордон назвал президента Белоруссии Лукашенко деспотом и разбойником.На прошедшей 9 августа пресс-конференции в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос украинского журналиста Максима Назарова о скандальном деле "вагнеровцев", оскорбил его коллегу Дмитрия Гордона. Гордон среагировал молниеносно и жестко раскритиковал Лукашенко.Батька заявил, что Гордон "может наговорить что угодно", призвал посадить его в следственный изолятор "за болтовню" и под конец назвал мерзавцем, уточнив, что лично на журналиста не обижен: "На обиженных воду возят". Жесткий ответ знаменитого украинского интервьюера не заставил себя долго ждать.Гордон, одевшись в рубашку бело-красного цвета (цвет протестного флага белорусской оппозиции), обратился к Лукашенко через свой ютуб-канал. Журналист назвал главу государства деспотом и разбойником. Он также выпил за отставку Лукашенко."Когда после президентских выборов в Белоруссии, проигранных вами с треском, вы начали творить с собственным народом невесть что, во мне вскипело возмущение", – отметил Гордон.Интервьюер подчеркнул, что белорусы оказались менее решительными, чем украинцы, поэтому не смогли "смести" Лукашенко. Он заявил, что этой нации не повезло с лидером. Журналист выразил надежду, что Лукашенко в скором времени покинет свой пост.Украинский журналист достал бутылку белорусского бальзама, по его словам, подаренного лично президентом, и выпил целый стакан за отставку Батьки. Гордон завершил жесткую критику в адрес Лукашенко шуткой: "Тик-так, тик-так. Слышите, часики тикают? Ваши, Александр Григорьевич, часики".