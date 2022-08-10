Областной центр готовится к Дню физкультурника. Он пройдет уже в эту субботу. О программе яркого...

Областной центр готовится к Дню физкультурника. Он пройдет уже в эту субботу. О программе яркого спортивного праздника сегодня рассказало руководство управления по физической культуре, спорту и молодежной политике.Спортивный марафон охватит сразу две площадки. "Центральный парк" и "Парк "Добросельский".С 10 утра в Добром праздник начнется с соревнований по роллер-спорту и скейтбордингу. Пройдут и состязания на трюковом самокате.В 16 часов эстафету подхватит площадка в Центральном парке культуры и отдыха.Марат Мангушев, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Владимира:– У нас будут представлены различные виды спорта. У нас будет баскетбол 3:3. Традиционный наш турнир "Оранжевый мяч", плюс мини-футбольный турнир на полях наших с искусственным покрытием в парке, а также много других площадок. Также у нас будет работать во время всего праздника сцена.Состоятся также легкоатлетическая эстафета, беговелогонки для детей от двух лет, состязания по летнему биатлону, мотокросс и другие соревнования.Елена Корнева, заместитель начальника комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Владимира:– Это показательные выступления наших мотоциклистов , плюс выставка мотоциклов. Кто увлекается данным направлением, будет возможность посмотреть, обсудить, сфотографироваться.Также будет работать площадка бадминтона. Вот она как раз открыта для всех желающих. Желательно прийти в спортивной форме и там на месте поиграть в бадминтон под руководством профессиональных тренеров.Культурная программа в Центральном парке культуры и отдыха продлится несколько часов. Завершит программу открытый кинопоказ фильма "Триумф". Вечером лучших спортсменов областного центра и их тренеров поздравит руководство города. Все владимирцы при желании смогут стать не только зрителями, но и участниками соревнований.Вера Куликова, Семен Карпов.Вести "Владимир"