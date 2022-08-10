Сегодня в этом убеждены 6 из 10 респондентов из города. По данным Исследовательского центра...

Сегодня в этом убеждены 6 из 10 респондентов из города.По данным Исследовательского центра SuperJob, c точки зрения 62% опрошенных в городе, COVID-19 был создан в лаборатории. Только 11% владимирцев сегодня не сомневаются, что вирус мигрировал от летучих мышей к человеку.При этом по сравнению с прошлым годом теория об искусственном происхождении коронавируса стала более популярной в целом.Конспирологических теорий о происхождении коронавируса респонденты старше 45 лет придерживаются почти вдвое чаще опрошенных до 34 лет (67% против 35% соответственно).Мужчины уверены в искусственном происхождении инфекции чаще женщин (62% против 53%).Фото https://www.pxfuel.com/