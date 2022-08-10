По ходатайству следователя СУ СК России по Владимирской области в отношении 21-летнего обвиняемого...
По ходатайству следователя СУ СК России по Владимирской области в отношении 21-летнего обвиняемого по делу о применении насилия в отношении представителей власти во Владимире избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба Следкома.
Напомним, что речь идет о происшествии, видео с которым "взорвало" соцсети. В объективе - сотрудники ГИБДД при исполнении и те, кто нарушил закон. На часах было 5 утра.
Водителя "Лексуса" полицейские остановили в самом центре Владимира. Накануне он избил одного из жителей. Законные требования инспекторов молодой человек игнорировал. От медосвидетельствования он отказался.
Вину в совершенном преступлении молодой человек признал, в содеянном раскаялся.
Фото пресс-службы Следственного комитета