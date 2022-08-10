Экономическое развитие должно идти в ногу с социальной сферой. Что меняется в Суздальском районе?...

Экономическое развитие должно "идти в ногу" с социальной сферой. Что меняется в Суздальском районе? С рабочей поездкой в территории побывал глава региона Александр Авдеев. Все подробности - Максима Калашникова.Своя столовая, зал для занятий музыкой и пятнадцать учебных классов. В селе Сновицы в этом году началось строительство нового корпуса для начальной школы. Здание - пристройка к имеющейся средней школе- вместит 240 учеников. Сумма контракта - триста семьдесят шесть миллионов рублей, но из-за колебания цен на стройматериалы возможно удорожание проекта. В эксплуатацию объект планируют сдать следующим летом, чтобы первое сентября 2023 года дети встретили в стенах нового здания.Александр Протопопов, гендиректор строительной фирмы:– Активная стройка пошла у нас с апреля этого года. Возвели фундамент. Сейчас монолитные работы ведутся на перекрытия. Заканчиваем мы фактически в конце августа. И уже переходим на строительную часть дальше - то есть стены, перекрытия, кровля и все остальное.Потребность в расширении учебных площадей возникла из-за переполненности основного здания. Из четырехсот тридцати учеников половина вынуждена учиться во вторую смену. Глава региона Александр Авдеев отметил: Сновицкая школа- единственная в Суздальском районе, где дети учатся по такому графику. И это нужно исправлять. Также Александр Авдеев подчеркнул: что ремонт необходим и основному зданию.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:– Ближайшая задача - это действующую школу включить в план ремонта. И по фасаду, и по замене окон, и по обновлению оборудованию. И это постараться сделать тоже в 2023. Край - в 2024 году. Тогда школа будет представлять из себя единый комплекс.Суздальский район не только аграрная и туристическая территория. Это зона промышленного роста. В ходе рабочей поездки Александр Авдеев посетил самое крупное промышленное предприятие в районе - завод по производству изделий для строительной отрасли. Электромонтажные коробки, пластиковые и металлические гофрированные трубы, различные виды крепежа пользуются спросом по всей стране. Завод успешно справляется и с задачами по импортозамещению, планомерно расширяя мощности и производственную линейку.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:– Мы видим как появилось новое оборудование, как появился новый цех. Появляются новые продукты в линейке. И в ближайший год предприятие планирует развиваться и принять на работу еще более ста человек. Будем помогать. Мы заинтересованы, чтобы появлялось больше и больше рабочих мест. Это налоги в муниципальный бюджет Суздальского района. И, естественно, в областной.Чтобы поддержать промышленников, областная администрация направила в Минпромторг ходатайство о включении его в перечень системообразующих российских предприятий.Максим Калашников, Александр Чунаев.Вести "Владимир"