Американский бизнесмен Илон Маск продал акции компании Tesla на 6,9 миллиарда долларов.

Американский бизнесмен Илон Маск продал акции компании Tesla на 6,9 миллиарда долларов. Как сообщает агентство Bloomberg, это стало крупнейшей продажей активов предпринимателя. Сейчас Маску принадлежит лишь 14,84% ценных бумаг Tesla, при этом его доля остаётся самой большой в компании."Гендиректор Tesla продал около 7,92 млн акций стоимостью порядка $6,9 млрд 5 августа, согласно ряду нормативных документов, которые стали доступны после закрытия бирж США во вторник", — уточнили в издании.После заключения сделки Маск заявил, что позже выкупит все свои акции, но только в том случае, если не решится вопрос о покупке компании Twitter.