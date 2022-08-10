Молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном.
Во Владимире заключен под стражу , подозреваемый в оскорблении полицейских и потасовке с нарядом ДПС. Об этом рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.
«По ходатайству следователя арестован 21-летний обвиняемый по делу о применении насилия в отношении представителей власти. Молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном», - уточнили в Следкоме.
В СИЗО он пробудет один месяц и 27 суток, то есть по 6 октября включительно.
«Я не сяду», - кричал Роман ещё пару дней назад...
Напомним, что днем УВМД сообщило о задержании фигуранта, на которого ранее завели уголовное дело.
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