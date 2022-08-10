Молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном.

Во Владимире заключен под стражу , подозреваемый в оскорблении полицейских и потасовке с нарядом ДПС. Об этом рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.«По ходатайству следователя арестован 21-летний обвиняемый по делу о применении насилия в отношении представителей власти. Молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном», - уточнили в Следкоме.Напомним, что днем УВМД сообщило о задержании фигуранта, на которого ранее завели уголовное дело.Предысторию конфликта покровского мажора с госавтоинспекторами можно прочитать .