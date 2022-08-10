За первые полгода уже сдано в эксплуатацию 703 тысячи «квадратов».

Александр Авдеев поставил подчинённым задачу вводить не менее миллиона квадратных метров жилья в год. За первые полгода уже сдано в эксплуатацию 703 тысячи «квадратов» (89% от плана). Информация прозвучала на заседании Штаба по развитию жилищного строительства.«На первый план выходит работа по привлечению инвестиций. Создаются новые рабочие места на предприятиях, при этом города и районы испытывают дефицит свободных жилых площадей. А значит нам нужно усилиться, чтобы компании могли предложить кадрам эту часть социального пакета, в том числе на правах аренды. Это поможет в решении вопроса привлечения кадров в здравоохранение и образование», – уверен глава региона.Резерв в увеличении объёмов возведения недвижимости власти видят в расширении программы газификации, запуске платной трассы М-12 и реализации 5 млрд рублей на строительство объектов инфраструктуры в Ковровском и Александровском районах. Стимулировать стройку должны и проекты по переселению владимирцев из аварийных домов, а также программы предоставления жилья детям-сиротам и льготной ипотеки для специалистов и молодых семей.