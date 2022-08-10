Оказалось, что он уже был осуждён по уголовной статье.

Полиция задержала 21-летнего парня, который оскорблял и лез в драку с сотрудниками ДПС. Об этом сообщает «МВД Медиа».Напомним, что в минувшие выходные полицейскими были составлены протоколы в отношении водителя «Лексуса», отказавшегося проходить медосвидетельствование и попытавшегося скрыться от инспекторов ГИБДД. Во время оформления документов на правоохранителей «наехали» друзья нарушителя.«Один из них вёл себя агрессивно и оскорблял полицейских. Его личность установлена. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 21-летний житель Покрова», - пояснили редакции vlad.aif.ru в УМВД по Владимирской области.Фигурант задержан. На него завели уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.Добавим, что во время конфликта молодой человек угрожал представителям МВД своим папой и обещал их начальнику крупные неприятности. Теперь, видимо, ему представится шанс встретиться с руководителем наряда ДПС и попытаться осуществить свою мечту. Хотя, очевидно, что она так и останется его пьяной фантазией.К слову, его друг, задержанный по подозрению в вождении в нетрезвом виде, уже