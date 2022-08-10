В Подмосковье будет построено 22 корпуса.

В Подмосковье будет построено 22 корпуса.Группа "МИЦ" построит крупный микрорайон рядом с д. Измалково в подмосковном районе Одинцовский. На участке 16 га появится двадцать два корпуса высотой до 17 этажей.ЖК "" общей жилой площадью 213 тыс. «квадратов» будет реализован в четыре этапа. В рамках первой очереди предлагаются квартиры площадью от 22,9 кв. м (студии) до 68,2 кв. м (трехкомнатные). Высота потолков – 2,7 м.Застройщик обещает выполнить комплексное благоустройство и озеленение. На территории новостройки появится большой парк с зонами для отдыха, дорожками для бега и катания на велосипеде. Также будет обустроен бульвар для пешеходов с торговой галереей, оздоровительным центром, фуд-холлом.Своя инфраструктура включает два детсада, школу, поликлинику и пункт полиции.Экология района благоприятная, с двух сторон от корпусов находятся лесопарковые зоны. Для жителей появится удобная дорога до ж/д платформы Мичуринец, а также прямой выезд на Минское шоссе.