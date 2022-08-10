В народном календаре 10 августа – Прохоры-Пармены, Прохоров день. Православная церковь сегодня...

В народном календаре 10 августа – Прохоры-Пармены, Прохоров день. Православная церковь сегодня вспоминает 7 апостолов, выбранных из 70 учеников Иисуса Христа.Как считали наши предки, основное, что нельзя делать 10 августа – это что-либо отдавать, а также продавать и покупать. Исключение делается только для продуктов питания. Приметы гласят, что даже если на первый взгляд кажется, что предложенная вещь очень нужна, тем более – когда у нее выгодная цена, все равно лучше от нее отказаться. Приобретение, сделанное 10 августа, не прослужит длительный срок – вещь поломается, испортится или порвется.Что нельзя делать в этот день :Не стоит ходить в лес по грибы с плохим настроением, иначе, согласно приметам, грибник вернется с пустой корзинкой.Не рекомендуется первые собранные 10 августа лесные ягоды съедать самому. Их нужно отдать кому-либо, тогда получится собрать очень много.Не разрешается есть яблоки, но сегодня нужно съесть хотя бы одну грушу, чтобы ушли все неприятности.Не стоит в этот день работать кузнецам. Их старания пойдут насмарку.Приметами запрещено в день Прохора есть каши. В качестве гарнира нужно готовить картофельные блюда: пюре, жареную, вареную или запеченную картошку. Тогда в семье всегда будут деньги и благополучие.Нельзя никому рассказывать о своих финансовых проблемах, иначе они могут только усугубиться.Народные приметы и поверья:Утром небо покрыто тучами — возможна гроза.Облака высоко плывут — к тёплой погоде без осадков.Вороны кричат — к ненастью.Дождь без ветра — ненастье затянется.Если картофельная ботва начинала вянуть, значит — пришла пора выкапывать клубни.Сон в ночь на 10 августа рассказывает о важных событиях в жизни не самого спящего, а его близких.Фото: https://www.pxfuel.com/