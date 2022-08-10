Артём и София - самые популярные имена среди мальчиков и девочек, родившихся во Владимирской...

Артём и София - самые популярные имена среди мальчиков и девочек, родившихся во Владимирской области в этом году. Данные публикует региональное управление ЗАГСа. На оригинальность смело претендуют родители Апполона, Оливера, Габриэля и Вольфа. Еще больше уникальных имен - среди новорожденных девочек. Составные, с уклоном в старославянский, европейские и имена-символы. Любопытно, что в список редких попали Алла, Елена и Наталья.С января по июль во Владимирской области родился четыре тысячи двести восемьдесят один малыш. Мальчиков чуть больше. У сорока шести матерей родились двойни. Загс обобщил и данные о возрасте родителей. Мамами и папами чаще всего становятся в возрасте тридцати - тридцати четырех лет. Почти двести женщин вновь или впервые стали мамами в интервале от сорока до сорока девяти лет. Чаще в этом возрасте становятся только папами. В категории сорок плюс - почти пятьсот отцов. Еще четверо стали папами уже будучи пенсионерами.