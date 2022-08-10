Профессор Владимирского госуниверситета и гендиректор ООО «Новые технологии лазерного термоупрочнения», подозреваемые в хищении 11 миллионов рублей, останутся под стражей и под домашним арестом до 13 октября.

Профессор Владимирского госуниверситета и гендиректор ООО «Новые технологии лазерного термоупрочнения», подозреваемые в хищении 11 миллионов рублей, останутся под стражей и под домашним арестом до 13 октября., гендиректор коммерческой фирмы придумал способ хищения средств по одной из федеральных программ. Вместе с руководителем ещё одной компании и троими сотрудниками Владимирского госуниверситета они подготовили документацию с обоснованием закупки техоснастки для высокоточной лазерной обработки поверхностей деталей машиностроения, а также финансово-хозяйственной документации для согласования с Минобрнауки.Было заключено четыре договора на поставку оборудования при отсутствии необходимости закупки. Оборудование поставили по завышенной цене, в Минобрнауки отчитались об успешной реализации проекта. Планы спутали правоохранители, раскрывшие аферу. Одного из фигурантов заключили под стражу, остальных отправили под домашний арест.Несмотря на возражения защиты, пытавшейся доказать, что подозреваемых можно отпустить на время следствия, суд оставил всем меру пресечения без изменения и продлил её до 13 октября.