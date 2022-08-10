УМВД России по Владимирской области поделилась кадрами из сгоревшего дома в поселке Галицы Гороховецкого района, где 31-летний нижегородец зарезал родителей, а затем поджег дом. После пожара

УМВД России по Владимирской области поделилась кадрами из сгоревшего дома в поселке Галицы Гороховецкого района, где 31-летний нижегородец зарезал родителей, а затем поджег дом. После пожара на пепелище были обнаружены тела погибших. Эксперты постановили, что смерть хозяев жилья имеет насильственный характер. К расследованию дела подключились следователи СК РФ по Владимирской области. По версии ведомства, вечером