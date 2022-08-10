Полиция задержала 31-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве своих родителей в поселке Галицы Гороховецкого района в выходные, 6 августа. После пожара в частном доме на

Полиция задержала 31-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве своих родителей в поселке Галицы Гороховецкого района в выходные, 6 августа. После пожара в частном доме на пепелище были обнаружены тела погибших. Эксперты постановили, что смерть хозяев жилья имеет насильственный характер. К расследованию дела подключились следователи СК РФ по Владимирской области. По версии пресс-службы ведомства, обвиняемый