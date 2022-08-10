Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал инициативу губернатора Александра Беглова о введении штрафов за лай собак.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал инициативу губернатора Александра Беглова о введении штрафов за лай собак.Предприниматель отметил, что этот законопроект входит в список "замечательных, креативных, и, порой, нестандартных чудачеств" Смольного. Информационное агентство LIVE24 поинтересовалось у бизнесмена, откуда берутся подобные инициативы, и кому они нужны. Ответ предпринимателя на странице пресс-службы компании “Конкорд”."Я с трудом представляю себе, как заставить собаку не гавкать, поэтому, мне кажется, что этот закон малоисполним. Зато регулируя пищевой рацион, например, можно заставить осликов не пердеть. По этой причине в ближайшее время я намерен обратиться в Законодательное Собрание Петербурга и лично к товарищам (председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александру. — прим.ред.) Бельскому и Беглову с инициативой разработать и рассмотреть законопроект "О пердеже ослов и звонком кукарекании петухов", — цитирует Пригожина пресс-служба.По мнению бизнесмена, скорее всего, у кого-то из чиновников есть родственники в ветеринарной службе, которые получат выгоду от предлагаемых штрафов.Ранее Пригожин сообщил, что ему приходится через суд добиваться возможности инвестирования средств в развитие Петербурга.