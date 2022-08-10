Уголовное дело передано в Меленковский районный суд для рассмотрения.

Жительницу Меленок осудят за убийство знакомого в пьяной ссоре. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.По версии следствия, в мае 31-летняя женщина, распивая алкоголь со своим 35-летним знакомым, что-то не поделили. Дама начала избивать собутыльника.«Она нанесла пострадавшему множественные удары руками и ногами по голове и телу, а также не менее двух ударов деревянным подлокотником от кресла по голове», - уточнили подробности в надзорном ведомстве.От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Уголовное дело передано в Меленковский районный суд для рассмотрения.