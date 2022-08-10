Музыкальный критик Павел Рудченко составил собственный рейтинг отечественных исполнителей.
Музыкальный критик Павел Рудченко составил собственный рейтинг отечественных исполнителей.
Критерии оценки
(наибольший балл +2, наименьший балл -2):
популярность;
профессионализм;
активная концертная деятельность;
регулярность выпуска новых песен;
оригинальность;
солидарность с настроением общества;
не менее трех хитов;
взаимодействие с молодежью;
присутствие в медийном пространстве;
культурный вклад.
Результаты
Артист
Баллы
Григорий Лепс
20
Полина Гагарина
20
Олег Газманов
19
Николай Басков
19
Лариса Долина
19
Надежда Бабкина
18
Дима Билан
18
Сергей Лазарев
18
Баста
17
Сергей Жуков
17
Александр Розенбаум
17
Николай Расторгуев
17
Лев Лещенко
17
Филипп Киркоров
17
Леонид Агутин
16
Стас Михайлов
16
Елена Ваенга
16
Валерия
16
МакSим
16
Лолита
16
Валерий Кипелов
15
Ольга Кормухина
15
Ёлка
15
Валерий Сюткин
14
Тимати
14
Владимир Пресняков
13
Александр Маршал
13
Юрий Антонов
13
Валерий Леонтьев
13
Клава Кока
13
Борис Гребенщиков
13
Мари Краймбрери
12
Валерий Меладзе
12
Алла Пугачева
12
Ирина Аллегрова
12
Анна Асти
12
Земфира
12
Владимир Кузьмин
12
Стас Пьеха
12
Ольга Бузова
12
Андрей Макаревич
12
Юлианна Караулова
11
Диана Арбенина
11
Нюша
11
Niletto
11
Денис Майданов
11
Сергей Галанин
11
Зара
10
Сергей Трофимов
10
Манижа
10
Хабиб
10
Елена Темникова
9
Егор Крид
9
Люся Чеботина
9
Жанна Агузарова
9
Ирина Дубцова
7
Кристина Орбакайте
7
Звонкий
7
Emin
6