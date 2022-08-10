Музыкальный критик Павел Рудченко составил собственный рейтинг отечественных исполнителей.

Музыкальный критик Павел Рудченко составил собственный рейтинг отечественных исполнителей.Критерии оценки(наибольший балл +2, наименьший балл -2):популярность;профессионализм;активная концертная деятельность;регулярность выпуска новых песен;оригинальность;солидарность с настроением общества;не менее трех хитов;взаимодействие с молодежью;присутствие в медийном пространстве;культурный вклад.РезультатыАртистБаллыГригорий Лепс20Полина Гагарина20Олег Газманов19Николай Басков19Лариса Долина19Надежда Бабкина18Дима Билан18Сергей Лазарев18Баста17Сергей Жуков17Александр Розенбаум17Николай Расторгуев17Лев Лещенко17Филипп Киркоров17Леонид Агутин16Стас Михайлов16Елена Ваенга16Валерия16МакSим16Лолита16Валерий Кипелов15Ольга Кормухина15Ёлка15Валерий Сюткин14Тимати14Владимир Пресняков13Александр Маршал13Юрий Антонов13Валерий Леонтьев13Клава Кока13Борис Гребенщиков13Мари Краймбрери12Валерий Меладзе12Алла Пугачева12Ирина Аллегрова12Анна Асти12Земфира12Владимир Кузьмин12Стас Пьеха12Ольга Бузова12Андрей Макаревич12Юлианна Караулова11Диана Арбенина11Нюша11Niletto11Денис Майданов11Сергей Галанин11Зара10Сергей Трофимов10Манижа10Хабиб10Елена ТемниковаЕгор КридЛюся ЧеботинаЖанна АгузароваИрина ДубцоваКристина ОрбакайтеЗвонкийEmin