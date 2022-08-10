Горящие вакансии открыты в медучреждениях Владимирской области. По данным облздрава, региону не...

"Горящие" вакансии открыты в медучреждениях Владимирской области. По данным облздрава, региону не хватает девятисот врачей и полутора тысяч медицинских работников среднего звена. Восполнить этот серьезный пробел позволит открытие собственного медицинского факультета. Это будет филиал Приволжской исследовательской медицинской академии. В августе представители вуза и областной администрации должны подписать дорожную карту. Подробности в интервью "Вестям" рассказал ректор ПИМА Николай Корякин.