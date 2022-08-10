Начните утро со свежих новостей:
- Проезд запрещён.
Общая дорога стала частной, а новую смывает с...
Начните утро со свежих новостей:
- Проезд запрещён.
Общая дорога стала частной, а новую смывает с каждым дождём. Как добираться кольчугинским дачникам СНТ "Березка" до своих участков?
- Внимание, дети!
Как привить культуру поведения на дороге с самого детства? Во Владимире прошёл фестиваль юных инспекторов.
- 174-ый театральный сезон.
Будет непростым, но богатым на премьеры. Во Владимирском театре драмы обсудили планы на 174-ый театральный сезон.