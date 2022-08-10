Во Владимире чествовали лучших строителей региона. В это воскресенье они отметят профессиональный праздник. В преддверии особо отличившихся строителей первые лица области поздравили и

Во Владимире чествовали лучших строителей региона. В это воскресенье они отметят профессиональный праздник. В преддверии особо отличившихся строителей первые лица области поздравили и наградили в Доме дружбы. В ходе торжественной церемонии врио губернатора и председатель Законодательного собрания региона вместе со строителями обсудили и планы на будущее. Например, планируется ввести в эксплуатацию около 1 миллиона квадратных