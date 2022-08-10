Суздаль принял Чемпионат Владимирской области по триатлону. В нём приняли участие более ста спортсменов не только из Владимирского региона, но и Нижегородской, Ярославской, Московской,

Суздаль принял Чемпионат Владимирской области по триатлону. В нём приняли участие более ста спортсменов не только из Владимирского региона, но и Нижегородской, Ярославской, Московской, Ивановской и Рязанской областей. Триатлон – очень необычный вид спорта. Он представляет собой гонку. Её участники должны преодолеть три этапа: плавание, велогонку и бег. Плавательный этап проходил по реке Каменка. Затем