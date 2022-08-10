В отделении судебных приставов Камешковского района на исполнении находились исполнительные...

В отделении судебных приставов Камешковского района на исполнении находились исполнительные производства в отношении 67-летнего местного жителя, который задолжал свыше 770 тысяч рублей материального ущерба и морального вреда, причиненных в результате дорожно - транспортного происшествия.Судебные приставы ознакомили должника с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера. Однако задолженность в добровольный для исполнения срок погашена не была, сообщила Пресс-служба УФССП России по Владимирской области.В собственности у него находился автомобиль «HYUNDAI SOLARIS» 2021 года выпуска. Судебным приставом - исполнителем было вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства. Само транспортное средство было арестовано и изъято.Стоимость его составила более 800 тысяч рублей. Так как мужчина после ареста транспортного средства не пожелал погасить задолженность добровольно, иномарка была передана на реализацию, средства от которой были направлены на погашение материального ущерба и морального вреда.Фото https://www.pxfuel.com/