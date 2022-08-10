Таким образом ведомство погасило ущерб в размере 770 тысяч рублей.

У жителя Камешковского района за долги арестовали и продали автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по Владимирской области.Мужчина спровоцировал в аварию. Суд обязал его возместить ущерб второму участнику ДТП в размере 770 тысяч рублей. Однако 67-летний водитель не торопился переводить указанную сумму.Судебные приставы арестовали счета нарушителя, земельный участок и дом, вынесли постановление о взыскании части зарплаты, запретили выезд из страны. Позднее дело дошло до машины виновника аварии. Hyundai Solaris изъяли. Иномарку оценили в 800 тысяч рублей и продали с молотка.Исполнительное производство завершено.