8 августа в Коврове на улице Восточной горел продуктовый магазин. Происшествие произошло около...

8 августа в Коврове на улице Восточной горел продуктовый магазин. Происшествие произошло около полудня.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, на момент прибытия к месту пожара из магазина наблюдался дым. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для разведки, и тушения пожара.Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение внутренней отделки и имущества на площади 30 кв. м.На пожар привлекались 4 единицы техники, 17 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС по Владимирской области