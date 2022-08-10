Ущерб составил 175 тысяч рублей.

В Коврове отца и сына осудят за хищение топлива из магистрального трубопровода. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.По версии следствия, отец, взяв инструменты, прибыл к трубе «Горький-Ярославль», вырыл подкоп и зачистил участок коммуникаций от изоляции.«С целью конспирации врезки он проложил отдельную трубу длиной 450 метров, установив специальный шаровой кран - отвод для хищения. После этого вместе со своим сыном он выкачал свыше 4 тонн нефтепродуктов на сумму более 175 тысяч рублей», - уточнили в ведомстве.Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения.