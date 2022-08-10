Окно со стеклопакетами на третьем этаже было установлено в режим верхнее проветривание, но кот...

Окно со стеклопакетами на третьем этаже было установлено в режим "верхнее проветривание", но кот попытался выбраться через щель и застрял в ней.Спасателей вызвали граждане, которые услышали истошное мяуканье, сообщил паблик ВК #заметки_спасателя.Сотрудники МЧС при помощи трехколенной лестницы поднялись к пострадавшему и попытались вернуть его в квартиру. Но кот проявил агрессию и отчаянно сопротивлялся. Тогда было решено вытащить его на улицу.Освобожденное животное отдали соседям, чтобы виновник переполоха у них дождался своих хозяев.Фото https://www.pxfuel.com/