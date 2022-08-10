Его передали соседям, которые вернут питомца хозяевам.

В Коврове спасатели вызволили кота, застрявшего в окне. Об этом рассказали ковровчанин Михаил Быков.Накануне во второй половине дня в поисково-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в стеклопакете застрял кот. Окно третьего этажа находилось на верхнем проветривании. Четвероногий хулиган запрыгнул в щель, повис на животе и не смог самостоятельно вылезть.Спасатели при помощи трёхколенной лестницы поднялись к пострадавшему, но животное вело себя агрессивно. Дежурная смена вытащила его на улицу и поместила в мешок.Кота передали соседям, которые вернут питомца хозяевам.