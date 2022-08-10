Прокурором Меленковского района утверждено обвинительное заключение в отношении 31-летней местной...

Прокурором Меленковского района утверждено обвинительное заключение в отношении 31-летней местной жительницы.Ей инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Установлено, что в мае 2022 года в ходе распития спиртных напитков между обвиняемой и её 35-летним знакомым произошла ссора. В ходе которой она нанесла потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и телу, а также не менее двух ударов деревянным подлокотником. От чего мужчина скончался на месте происшествия.Уголовное дело будет рассмотрено Меленковским районным судом.Фото https://www.pxfuel.com/