Все предметы принадлежали древнерусской знати.

Рядом с селом Гнездилово под Суздалем археологи нашли два захоронения XI века с редкими украшениями и оружием. Об этом сообщает институт археологии РАН.Вещи обнаружены в могильниках древнерусской знати. Их изучение поможет лучше понять общество и культуру Северо-Восточной Руси в период её становления. Погребение найдено при помощи современных способов, с использованием ГИС-технологий и методов геофизики.«На площадке некрополя обнаружено более 150 предметов: три боевых топора, византийская, западноевропейская монета, а также две восточные монеты. Найдены накладки, наконечники и пряжки мужских поясов, а также женские браслеты, перстни и подвески», - уточнили в РАН.В 2022 году учёные заложили у краев могильника два раскопа, в которых открыты захоронения XI века, совершенные по обряду ингумации. Археологи исследовали 10 могил, в большинстве из которых, судя по составу украшений, похоронены женщины. В состав погребального инвентаря входили также железные ножи и керамические сосуды, лежащие в ногах усопших.«Особый интерес представляют две могилы. В первой обнаружена большая шумящая подвеска-конек «мерянского», или «владимирского» типа – характерное украшение поволжских финнов. Такие вещи не находили десятилетиями. Тут же лежали трехбусинные височные кольца - элементы славянского женского костюма. Сочетание обоих украшений в одном погребении – весьма важная деталь для понимания культуры Суздальской земли», - рассказывают археологи.Во второй могиле археологи обнаружили останки мужчины, у колена которого находился боевой топор.«Обычай помещать вооружение не был широко распространен в этих краях. В Гнездилове в 2020–2021 годах найдено уже шесть таких топоров, четыре из которых лежали в погребениях. Это свидетельство принадлежности военной элите, представителям местной знати или княжеским дружинникам. Владельцы оружия могли находиться в центре политических событий, связанных с усилением княжеского контроля над землями Северо-Восточной Руси и борьбой различных ветвей Рюриковичей за Суздаль», - резюмировали в институте археологии РАН.