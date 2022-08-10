После отпуска вернулась труппа Владимирского академического театра драмы. Сегодня традиционно...

После отпуска вернулась труппа Владимирского академического театра драмы. Сегодня традиционно прошел традиционный сбор труппы. Этот сезон для театра 174-ый. Все подробности в репортаже Веры Куликовой.С новыми силами и смелыми планами- в новый сезон. Для владимирской драмы он станет 174-ым. Труппа встретит его вне родных стен. Здание театра ремонтируют после пожара. Владимир Куимов, врио заместителя губернатора, подчёркивает: пока здание восстанавливают, коллектив будет репетировать в Доме офицеров.Владимир Куимов, врио замгубернатора Владимирской области:- Руководители государства поддержали историю ремонта этого театра, выделения соответствующих, в том числе федеральных средств, и Александр Александрович Авдеев занимается этим лично, и есть поддержка Министра культуры, чтобы эти средства были направлены на восстановление пострадавшей части театра.Традиционно на сборе труппы поздравляют коллег. За вклад в театральное искусство и многолетнюю работу почётной грамотой администрации области награждена главный специалист пошивочного цеха Ольга Евдокимова. Ещё одна традиция- отмечать тех, кто отработал в театре больше 10 лет. Верой и правдой ровно 4 десятилетия служит владимирской сцене народная артистка Галина Иванова, а заведующая труппой Валентина Ленкова театру отдала 45 лет.Валентина Ленкова, заведующая труппой Владимирского академического театра драмы:- Я его очень люблю. Это дом для меня, даже больше чем дом настоящий. Годы запомнились и премьерами, и гастролями. Я часто вспоминаю те города в которых мы бывали.Актриса Мария Македонская продолжает династию. Играет 10 лет. Максим Балашов во Владимирский академический пришел 20 лет назад. Начинал осветителем, сейчас руководит постановочной частью.Максим Балашов, заведующий постановочной частью Владимирского академического театра драмы:- Это живой процесс. Даже обычный спектакль, да?! Который там идет 50 - 60 раз вот он каждый раз проходит по новому, и каждый раз -это некое волшебство, которое происходит на сцене. Ну это потрясающе!Новобранец сезона - Роберт Непогода. Приехал из Москвы. Зрители уже увидят его в "Арапе Петра Великого" уже 15 октября. Творческий план, по словам директора театра Бориса Гунина, сверстан. И это будет целая россыпь премьер.Борис Гунин, директор владимирского академического театра драмы:- У нас очень интересный постановочный план. Выпуск наших премьер. У нас интересные гастроли в сентябре в Смоленске и Витебске. У нас очень много приглашений на различные международные фестивали, которые проходят в России. Так что сезон будет насыщенным, интересным и непростым.)) А пока актеры осваивают новые пространства. Репетиции- в разгаре. Уже 30 сентября театр откроет сезон спектаклем по Островскому. "Доходное место" представят на сцене областного дворца культуры.Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.