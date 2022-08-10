Сотрудники органов задержали 21-летнего парня подозреваемого в применении насилия в отношении полицейских ночью 6 августа на Соборной площади во Владимире. Об этом в пресс-службе СледКома

Сотрудники органов задержали 21-летнего парня подозреваемого в применении насилия в отношении полицейских ночью 6 августа на Соборной площади во Владимире. Об этом в пресс-службе СледКома сообщили 10 августа. «В ближайшее время следователями СУ СК России по Владимирской области будут проведены следственные действия с задержанным», – добавили в СК РФ. Несколько позднее УМВД России по Владимирской