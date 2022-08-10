Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве стало новой электоральной нормой. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве стало новой электоральной нормой. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.Электронный список избирателей – примерно то же самое, что привычный бумажный список, отметил глава штаба. В электронной форме учтены все избиратели столицы вне зависимости от того, дистанционно они голосуют или очно, сказал Ковалев."Главное преимущество электронного списка избирателей в том, что система непрерывно собирает и моментально обновляет всю ту информацию, на сбор которой у членов избирательных комиссий уходят долгие часы", – пояснил он.По его словам, электронная форма позволяет оперативно учитывать изменения в избирательных списках. Благодаря этому можно будет избежать ошибок, связанных с хранением данных в бумажном виде.Глава штаба подчеркнул, что система электронного голосования многократно проверена и показала свою надежность. В скором времени явка на очные выборы будет уступать электронным, полагает он.Ковалев напомнил, что дистанционное голосование применяется в столице уже четвертый год. ДЭГ уже переросло статус эксперимента, констатировал глава штаба.При этом он обратил внимание, что система ежегодно совершенствуется и становится удобнее для москвичей. Слова глава штаба приводит "Газета.ру".Выборы муниципальных депутатов Москвы пройдут с 9 по 11 сентября. Жители столицы изберут в органы местного самоуправления 1417 человек. Для электронного голосования необходимо иметь полную учетную запись на портале mos.ru. Предварительной регистрации не требуется.