Старинное деревянное распятие 18 века из церкви в Суздальском районе восстановлено. Об этом сообщает Владимирская епархия. Этому распятию на сегодня уже 280 лет. В прошлом году крест передали

Старинное деревянное распятие 18 века из церкви в Суздальском районе восстановлено. Об этом сообщает Владимирская епархия. Этому распятию на сегодня уже 280 лет. В прошлом году крест передали на реставрацию. Всего в работах по его восстановлению было задействовано 10 человек – в том числе резчики и позолотчики. По словам художника-реставратора Владимира Некрасова, состояние распятия было