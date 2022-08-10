Во Владимирской области отреставрировали древнее распятие из церкви в селе Воскресенская слободка. Об этом сообщает Владимирская епархия. Восстановление святыни заняло около 9 месяцев. ..

Во Владимирской области отреставрировали древнее распятие из церкви в селе Воскресенская слободка. Об этом сообщает Владимирская епархия.Восстановление святыни заняло около 9 месяцев. Деревянную статую, возраст которой может достигать трёх веков, принялись реставрировать осенью прошлого года.Крест сняли 8 октября и отправили в Свято-Никольский храм, расположенный в селе Мордыш. Местные мастера приступили к приданию реликвии первоначального облика. В работе были задействованы резчики и позолотчики.Крест просушили, удалили грязь. Декор восстанавливался по художественным аналогам XVIII века. После этого распятие покрыли специальным лаком.В настоящее время объект установлен в Никольском храме. В Воскресенскую церковь он вернётся после того, как там начнутся восстановительные работы.