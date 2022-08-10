Вязниковское предприятие нетканых материалов заручилось поддержкой главы региона в запуске двух...

Вязниковское предприятие нетканых материалов заручилось поддержкой главы региона в запуске двух инвестпродуктов: геотекстиля и эконаполнителя из белёных конопляных волокон. О развитии бизнеса и экспериментального производства шла речь во время рабочей поездки Александра Авдеева на предприятие.Один из лидеров российского рынка по переработке льняного волокна сейчас активно внедряет технологии выпуска материалов на основе технической конопли. Пока сырье в основном закупают за пределами региона, но с этого года ее в промышленных объемах начали выращивать и во Владимирской области. Из конопли получаются отличные композиционные материалы. Это вклад и в экологию, и в загрузку перерабатывающих Отраслей , уверен врио губернатора Александр Авдеев. Ежегодно предприятие производит более семи миллионов погонных метров нетканого полотна, и это не предел. Производство будет расширяться.Врио губернатора Александр Авдеев:- У них сейчас есть проблема ,чтобы получить дополнительные мощности по электричеству . И наша задача сейчас организовать встречу с сетевыми компаниями для того,чтобы помочь получить дополнительные мощности, и это позволит создать до пятидесяти новых рабочих мест ,чтобы запустить еще новую линейку. Если говорить про кадры, мы будем проходить по необходимости .Что важно ? Важно таким предприятиям в том числе участвовать в программе повышения производительности , что позволяет той же численностью обеспечить больший объем производства либо на тех линиях ,которые работают условно 30 человек , будет работать 20 , а десять можно направить на работу на новых линиях.