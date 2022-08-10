Подведены итоги января-июля 2022 года.

В январе-июле 2022 года погрузка на сети ОАО «РЖД» во Владимирской области составила около 918 тысяч тонн - на 9,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Б этом сообщает пресс-служба ГЖД.За 7 месяцев погружено:флюсов – 30 тысяч тонн (+33,3%);строительных грузов – 222 тысяч тонн (+16,9%);нефти и нефтепродуктов – 10 тыс. тонн (+12,8%);промышленного сырья и формовочных материалов – 368 тысяч тонн (-5,3% к январю – июлю 2021 года);метизов – 60 тысяч тонн (-9%);лесных грузов – 43,6 тысячи тонн (-10,4%).