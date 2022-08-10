Областной департамент труда и занятости подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшими...

Областной департамент труда и занятости подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшими площадками по поиску вакансий, включая сайт "Работа России" и популярный сервис объявлений.С помощью этих ресурсов специалисты надеются получить более полную картину о ситуации на рынке труда, увеличить базу вакансий и соискателей, ускорить и улучшить подбор предложений. Сейчас на платформе «Работа России» зарегистрировано почти шесть тысяч безработных региона и больше восемнадцати тысяч вакансий. Еще восемь тысяч предлагает сайт Avito.ru. Свои резюме там разместили более 20 тысяч жителей Владимирской области.