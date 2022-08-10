Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, поздравляя спортсменов с Днем физкультурника, обмолвился, что в ближайшее время на Студеной горе во Владимире может появиться

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, поздравляя спортсменов с Днем физкультурника, обмолвился, что в ближайшее время на Студеной горе во Владимире может появиться горнолыжный комплекс. «Надеюсь, те объекты, которые ранее не работали в силу проблем у инвесторов, надеюсь, мы также в ближайшее время запустим. Вот, я говорил про Студеную гору. Очень надеюсь, что в этот