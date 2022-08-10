О важных вещах в игровой форме. В областном центре прошёл фестиваль юных инспекторов движения...
О важных вещах в игровой форме. В областном центре прошёл фестиваль юных инспекторов движения "Волонтёр ЮИД".
Оказаться за рулём веломобиля, узнать азы оказания первой медпомощи и собрать из конструктора собственную машину. За два дня участниками фестиваля юных инспекторов в Центральном парке стали свыше семисот владимирских школьников.
Светлана Болтунова, директор департамента образования Владимирской области:
- В области работает программа повышения безопасности дорожного движения. И во время учебы, и в каникулярный период вопросы профилактики они, конечно, в зоне внимания педагогов. 15 разных точек активностей на фестивале сегодня в парке - они вовлекают ребят.
Основных площадок - 4. На них знакомят с профессиями, которые так или иначе связаны с обеспЕчением дорожной безопасности - инженер-конструктор, дорожный инженер, спасатель и журналист. За прохождение каждой станции ребята получали специальные отметки в путевом листе, которые в конце пути обменивали на тематические сувениры.
Анастасия Агеева, организатор проектов по ООО "Движение без опасности":
- Детям очень интересно кататься на веломашинках, на самокатах, на электросамокатах. Если это будут просто какие-то обучающие лекции - детям скучно. Детям не интересно. Детям интересно играть. Собственно, именно поэтому мы решили делать такой формат.
Наш регион фестиваль принимает впервые. Он проходит в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" и нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". На тематических площадках каждый из юных участников смог найти что-то по душе.
- Я посещала первую помощь, мы устанавливали дорожные знаки и строили из Lego.
- Мне ещё понравилось как на велосипеде мужчина ехал.
- Вообще мне тут всё очень нравится. Я бы хотел сюда приехать ещё очень много раз.
Предотвратить аварии можно, уверены организаторы фестиваля. Для этого с раннего возраста необходимо прививать культуру поведения на дорогах. Чтобы подрастающее поколение ответственно относилось к соблюдению дорожных правил.
Александр Ершов, заместитель начальника управления ГИБДД УМВД по Владимирской области:
- К сожалению, пока ещё достаточное количество происшествий с участием детей. В текущем году зарегистрировано 94 дорожных происшествия, в которых пострадало 111 детей.
Сотрудники ГИБДД отмечают: по сравнению с прошлым годом в регионе стало меньше ДТП с участием детей. И это тоже эффект подобных форматов. Полученные на фестивале знания юные владимирцы смогут закрепить с началом учебного года - в школах пройдут пройдут уроки дорожной безопасности.
Максим Калашников, "Вести-Владимир"