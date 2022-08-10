Ему было 68 лет.

Вчера, 9 августа, скончался замдиректора Медиацентра ВлГУ Андрей Привезенцев. Известному владимирскому оператору было 68 лет.Андрей Владимирович родился в Южно-Сахалинске 11 марта 1954 года. Преподаватель ВлГУ по направлениям «Журналистика» и «Телевидение» был признанным мастером кадра. Многие годы он трудился на «ГТРК Владимир», возглавлял «ТВЦ-Владимир» и «Русь». С 2008 года работал во Владимирском государственном университете.Андрей Привезенцев стоял у истоков студенческого телевидения ВлГУ. Он воспитал не одно поколение операторов и журналистов.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким усопшего.Информация о дате и месте похорон пока уточняется.