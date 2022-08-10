Октябрьским районным судом Владимира рассмотрено дело 23-летнего гражданина, который 6 августа...

Октябрьским районным судом Владимира рассмотрено дело 23-летнего гражданина, который 6 августа после составления протокола об административном правонарушении выскочил из патрульного автомобиля и пытался убежать.На законные требования сотрудника полиции остановиться не реагировал, выражался нецензурной бранью, демонстративно размахивал руками и хватал сотрудника полиции за форменное обмундирование, на законные требования сотрудника полиции прекратить свои противоправные действия не реагировал."Вести" ранее уже сообщали об этом инциденте.В суде задержанный признал, в содеянном раскаялся, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.В итоге, суд признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста на срок 5 суток.