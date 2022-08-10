В Вязниковском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета...

В Вязниковском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области расследуется уголовное дело в отношении 31-летного жителя Нижегородской области. Он обвиняется в двойном убийстве своих родителей.По версии следствия, в вечером 6 августа на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений кухонным ножом нанес отцу и матери по два ранения ножом в жизненно-важные органы. От полученных телесных повреждений пожилые люди скончались на месте происшествия.В целях сокрытия следов преступления мужчина поджег дом и скрылся. Но в ходе оперативно-розыскных мероприятий его личность была установлена и мужчина в кратчайшие сроки задержан. По ходатайству следователя СК России в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com/.