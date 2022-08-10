С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153386 владимирцев.

Во Владимирской области на 10 августа выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 14 человек. Ещё по 6 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Александровском, по 7 - в Ковровском и Кольчугинском, 5 - в Петушинском, 8 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Суздальском, по 2 - в Юрьев-Польском, Собинском, Камешковском, Меленковском и Вязниковском, по 1 - в Гороховецком и Киржачском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153386 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41694 заболевших во Владимире, 18089 - в Ковровском районе и 16891 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.