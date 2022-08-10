Представительницу самых больших летучих мышей, обитающих на территории России, окольцевали в...

Представительницу самых больших летучих мышей, обитающих на территории России, окольцевали в национальном парке Мещера. Фото "гигантской вечерницы" опубликовали в социальных сетях.Кольцо - это некий паспорт, по которому можно оценить возраст особи и примерный ареал ее обитания. "Гигантская вечерница"- не только самая крупная из летучих мышей в нашей стране ( размах крыльев достигает почти полуметра), но и достаточно малочисленное животное. Млекопитающее относятся к отряду рукокрылых.. В России их можно увидеть в нашем регионе, у соседей - в Московской и Нижегородской областях, под Оренбургом. Днем летучая мышь спит, а вечером вылетает на охоту. Отсюда и название "гигантская вечерница"