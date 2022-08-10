В Коврове утверждено обвинительное заключение в отношении двух жителей Владимирской области – отца...

В Коврове утверждено обвинительное заключение в отношении двух жителей Владимирской области – отца и сына.Отца обвинили в повреждении нефтепродуктопровода, которое повлекло нарушение его нормальной работы, что было совершено из корыстных побуждений. Также оба злоумышленника обвиняются в хищении топлива из нефтепродуктопровода, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В ходе предварительного следствия установлено, что в 2021 году отец, взяв необходимые инструменты, прибыл к магистральному нефтепродуктопроводу «Горький-Ярославль» на участок, находящийся в Ковровском районе, осуществил подкоп грунта и зачистил участок трубопровода от изоляции.С целью конспирации врезки он проложил в сторону от магистрального трубопровода отдельную трубу длиной 450 метров, установив специальный шаровой кран - отвод для хищения дизельного топлива.После этого мужчина по предварительной договоренности со своим сыном совершили хищение дизельного топлива из сделанной врезки весом 4,219 тонн на общую сумму более 175 тысяч рублей.Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com/