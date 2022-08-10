Полноценно они должны заработать осенью. В отличие от обычных камер на скорость, новые радары...

Полноценно они должны заработать осенью. В отличие от обычных "камер на скорость", новые радары видят больше. Фиксируют порядка десяти различных нарушений. Каких, и есть ли смысл оспаривать штрафы, узнала Дарья Давыдова.Вот он - фоторадарный комплекс "Пульсар". Мозг и всевидящее око "большого брата", который теперь присматривает за владимирскими автомобилистами.Илья Куриленко, инженер-компании-разработчика (г. Ставрополь):– Умеет измерять скорость, габариты машин, рядность, нарушение "не пристегнутый ремень", "телефон в руках", "не включенные фары".Камера машинного зрения с глобальным затвором и супероптикой сделает идеальный портрет нарушителя. С расстояния полусотни метров четким будет каждый штрих госномера. Скоростник нового поколения с точностью до секунды реагирует на переключение реверсивного светофора. Перестроиться вовремя должен и водитель.– Отпустить педаль газа на мосту автомобилистов сейчас вынуждают, разве что, пробки, ну и деформационные швы, которые неприятно отдают в подвеску. Теперь же превышение скорости может больно ударить по кошельку. Кроме того, камеры будут ловить в потоке большегрузы массой свыше трех с половиной тонн, которым въезд на мост запрещен в принципе.Андрей Усов, директор "Центра безопасности дорожного движения Владимирской области":– В первую очередь цель Центра безопасности дорожного движения это снижение очагов аварийности и смертности на дорогах. // Очаг аварийности это стометровый участок дороги, на котором в течение года произошло от трех и более ДТП с тяжелыми последствиями.Всего в этом году на дорогах региона установили 15 новых комплексов "широкого спектра действия". Десять - на линейных участках главных дорог в районах, две - у моста через Клязьму. Еще три контролируют самые большие перекрестки областного центра.Камера на пересечении Суздальского и Добросельской пока работает в тестовом режиме. Водителям дали время усвоить, что с проспекта в больничный городок можно "нырять" только с левого ряда...– Камера висит, она может меня щелкнуть, что я с правой полосы поехал прямо.... и что стоп-линия на дороге не для красоты. Водитель, таксист и по совместительству - админ популярной "подслушки", Илья Абрамов говорит, с дисциплиной у владимирских автомобилистов похуже, чем везде. Вот - очередная леди "из ряда вон", мчит по свободной полосе, игнорируя знаки и разметку. Штрафы научат хоть немного уважать друг друга, уверен Илья. Как когда-то научили пристегиваться.Илья Абрамов, водитель, администратор паблика "Подслушано владимирских автомобилистов":– Еще вот эти камеры хорошо на стоп-линию будут работать. Потому что на Лыбедской и Ерофеевского перекресток затор постоянно заезжает на перекресток и все движение встает.Водитель ауди с московскими номерами на днях получит открытку из Владимира. Черно-белое фото за проезд на красный.Постановления о таких нарушениях выносят строго по видеоматериалам. Машину на перекрестке снимают сразу несколько камер. При желании, нарушитель может приехать в ГИБДД и посмотреть целое досье на себя.Дарья Шевцова, инспектор ГИБДД ЦАФАП УМВД по Владимирской области:– При получении постановления нарушитель имеет десять дней на обжалование и двадцать дней на оплату половины стоимости и скидки. Поспорить? Периодически бывает. Но в основном все согласны, то есть качество фотографий, люди видят свои нарушения и в основном признают.С начала года только по данным приборов автоматической фиксации - стационарных и мобильных - инспекторы выписали порядка четырехсот ТЫСЯЧ штрафов. В основном - за превышение скорости. В ГИБДД рекомендуют водителям быть осмотрительнее. Ну, и береженого антирадар бережет.Дарья Давыдова. Андрей Синягин и Александр Голубев.Вести "Владимир"