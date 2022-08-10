Душегуба арестовали.

Во Владимирской области задержан 31-летний нижегородец, подозреваемый в двойном убийстве. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Трагедия произошла 6 августа в поселке Галицы Гороховецкого района. После пожара в частном доме обнаружены тела двух пенсионеров. Из заключения экспертов стало ясно, что их смерть носит насильственный характер.«По подозрению в совершении преступления задержан сын погибших. Будучи пьяным, он поссорился с родителями, схватил нож и нанёс удары пожилым матери и отцу. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег дом и уехал», - рассказали в УМВД.Через два дня злоумышленника взяли. На допросе фигурант признался в содеянном. На мужчину завели уголовное дело. Он помещён в СИЗО.